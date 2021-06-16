Косметолог рассказала, кому нельзя загорать

Эксперт рассказала, кому нельзя загорать Фото: Виталий КАРНАУХ

Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук рассказала, какой категории людей нельзя загорать.

По мнению специалиста, не стоит находиться под солнцем после некоторых косметических процедур.

- В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация, — цитирует косметолога радио Sputnik.

Также не стоит в летнее время использовать косметику, в которой есть кислоты. Ее стоит оставить на осенне-зимний период, либо использовать только ночью.

- Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов. Это "три кита" противопоказаний для загара, — добавила Анна Кугук.

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