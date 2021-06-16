Песков: время встречи Путина и Байдена никто не ограничивает

Дмитрий Песков сообщил, что время встречи Владимира Путина и Джо Байдена никто не ограничивает Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден могут переговорить с глазу на глаз, если захотят. Он добавил, что время их встречи никто не ограничивает.

Песков сообщил, что главы государств обсудят вопрос дипломатической собственности. Он заявил о необходимости "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что риторика американского правительства перед саммитом Путина и Байдена добавила позитива, и это будет учитываться в ходе переговоров. Однако российский лидер всегда четок в изложении "красных линий", в том числе и при таких разговорах, как с американским коллегой.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).