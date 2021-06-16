Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России в конце июня 2021

Ученые из Петербурга спрогнозировали пик роста числа зараженных коронавирусом в России в конце июня 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

- Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тысяч, — цитируют завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова "Известия".

По мнению ученого, пик заболеваемости придется на середину июля. Тогда же число активных больных составит 580 тысяч человек, что превысит январские показатели. Ученый добавил, что уже к середине июля число новых зараженных сократится до 20 тысяч.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до четырех-пяти дней. При этом он не стал прогнозировать, связан ли рост заболеваемости коронавирусом в России с индийским штаммом заболевания.