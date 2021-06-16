Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с швейцарскими властями перед саммитом с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет местное издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра города Фредерику Перле.

Также отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, но выполнит желание российской делегации.

Издание сообщает, что в Университетский госпиталь Женевы приходили представители службы безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коев в палатах интенсивной терапии. Это связано с тем, что участникам встречи обеспечат не только безопасность, но медицинскую помощь в случае необходимости.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).