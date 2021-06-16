Путин озвучит позицию РФ о возможном членстве Украины в НАТО на встрече с Байденом

Владимир Путин озвучит позицию РФ о возможном членстве Украины в НАТО на встрече с Джо Байденом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин озвучит позицию РФ о возможном членстве Украины в НАТО во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что при необходимости Путин озвучит позицию России по данному вопросу.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).