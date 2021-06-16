Захарова оценила стратегию ЕС в отношении России: "Явно проблемы со знанием истории"

Мария Захарова оценила новую стратегию Евросоюза в отношении России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова оценила новую стратегию Евросоюза в отношении России.

Она сообщила, что новая стратегия ЕС основана на трех базовых принципах — отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

- Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это Боррель, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

По мнению официального представителя МИД РФ, у тех, кто придумал эту концепцию, "проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".

Ранее Мария Захарова ответила на призыв Североатлантического альянса исключить Соединенные Штаты и Чехию из списка недружественных стран. Она призвала альянс определиться со своей позицией и не удивляться включению в список недружественных стран после обвинений во взрывах и введения рестрикций.