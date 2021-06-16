Российские эксперты оценят возможность возобновления авиасообщения с Турцией

Эксперты из России отправятся в Турцию, чтобы оценить эпидситуацию в стране Фото: Сергей ЕФИМОВ

В Роспотребнадзоре сообщили, что российские эксперты отправятся в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране и оценить возможность возобновления авиасообщения с Россией.

- В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. <…> Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в состав делегации войдут представитель Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма, а также подведомственного учреждения российского министерства здравоохранения.

Ранее в Турцию поступила первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Самолет, перевозивший препарат, приземлился в понедельник, 14 июня, в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Первую и вторую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 34 миллионов жителей Турции.