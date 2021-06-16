В России планируют разработать новый вариант Су-57

Новый вариант Су-57 разработают в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его мнению, подобная модификация расширит спрос среди других стран.

- Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России, — сообщил Борисов во время рабочего визита в Приморский край.

В середине мая появилась информация, что в России подходят к концу испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую будут использовать на подводных лодках и кораблях. «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на протяжении всего полета тяги собственного двигателя.