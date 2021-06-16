Минэнерго не видит основания для дефицита дизтоплива в России

В Минэнерго не видят рисков дефицита дизельного топлива в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минэнерго РФ не видит рисков даже для локального дефицита дизельного топлива в стране, внутренний рынок сейчас стабилен. Об этом рассказали в ведомстве.

- Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены, — говорится в сообщении ведомства.

Там же отметили, что внутренний рынок остается стабильным, но остается подвержен макроэкономическим факторам вроде мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР.

Ранее заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин объяснил, почему в других странах бензин дешевле чем в России. Он отметил, что если государство примет решение снизить в стране цены на бензин без компенсаций, то частным компаниям, придется закрыться, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.