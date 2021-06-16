Бельгия ввела в действие европейские ковид-паспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия в опережающем тестовом режиме ввела в действие европейские «зеленые цифровые пропуска» ковид-паспортов, которые позволяют вакцинированным и перенесшим коронавирус жителям Европейского союза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, она уже смогла скачать свой сертификат вакцинации на сотовый телефон перед началом поездки по странам сообщества. «Вот мой сертификат», - заявила глава ЕК, показав смартфон с QR-кодом и зеленой пометкой на экране.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что данный документ в предварительном режиме может быть использован на территории 15 государств Европейского, а с 1 июля, когда паспорт начнет официально действовать по всему ЕС, он будет действителен во всех 27 странах сообщества.

Как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 14 июня, Совет ЕС окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-паспортов, которые официально заработают с 1 июля.