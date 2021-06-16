Россиянам разрешили отказываться от допуслуг при выдаче потребкредита

Жителям России разрешили отказываться от допуслуг при выдаче потребкредита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла закон, согласно которому россияне смогут отказываться от дополнительных услуг при выдаче потребительского кредита.

Согласно документу, если при предоставлении потребительского кредита заемщику предлагается допуслуга за отдельную плату, то должна быть предусмотрена не только ее стоимость, но и право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней со дня согласия на допуслугу. При этом россияне смогут требовать возврат уплаченных за услугу средств. При этом будет вычтена стоимость части услуги, оказанной с момента согласия.

Возврат средств должен быть осуществлен в течение 7 дней. Информация о таких правах заемщика должна быть указана в заявлении на предоставление потребкредита.

Ранее финансовый эксперт рассказала, на что нужно обратить внимание перед взятием кредита. Важно узнать полную стоимость кредита, считает специалист. Это ставка по кредиту в процентах годовых с учетом всех платежей, связанных с его получением, обслуживанием и возвратом.