Рябков: у России нет иллюзий по поводу встречи Путина и Байдена

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Москвы нет завышенных ожиданий и иллюзий по предстоящей встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий. Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем нормализации отношений. Готовы ли к этому США – вопрос», - приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что уже согласованы практически все организационные параметры предстоящий встречи, уточнив, что переговоры будут состоять из трёх частей, одна из которых будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Как он сообщил, узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. По его словам, формат тет-а-тет на встречи не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания лидеров.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию предстоящего саммита.