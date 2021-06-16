Госдума запретила коллекторам общаться с третьими лицами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 июня, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который обязывает коллекторов общаться только с должниками и запрещает им общаться с третьими лицами.

Таким образом законопроект вводит запрет на общение близкими родственниками должника, его коллегами или соседями. Исключение составляет наличие их письменного предварительного согласия, которое должен спрашивать не коллектор, а должник. Кроме того, третье лицо, давшее ранее подобное согласие, может в любое время отозвать его.

Авторы полагают, что новая мера может оградить граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, такие граждане сегодня становятся мишенями для давления, что противоречит принципам индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения.