Госдума ужесточила наказание за участие в нежелательной НПО

Государственная дума ужесточила наказание за участие в нежелательной НПО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума ужесточила ответственность за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

Участие в нежелательной НПО будет караться штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Кроме того, оно может наказываться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Организация работы нежелательной НПО в России будет караться наказанием в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Теперь в перечень включены российские юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.