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Экономика16 июня 2021 11:57

Мишустин призвал Минсельхоз оперативно реагировать на изменения цен на продукты

Премьер поручил с ответственностью отнестись к мониторингу цен на социально значимую продукцию
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с максимальным вниманием и ответственностью отнестись к мониторингу цен на социально значимые продукты, а так же как оперативно реагировать на рост их стоимости, отметив, что это необходимо для защиты потребителей.

«Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей», - сказал глава российского правительства.

Мишустин также заявил, что мониторинг цен на продукты является важным направлением, призвав отнестись к этому с максимальной ответственностью и вниманием. Глава кабмина сообщил, что правительство приняло ряд мер, позволивших снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок, однако, по его словам, «ситуация остается непростой».