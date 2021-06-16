Госдума ввела штрафы до 500 тыс рублей за нарушение требований контроля за оборотом оружия

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий ужесточение контроля, а также административные штрафы в сфере оборота оружия.

В частности, не выполнение требований сотрудника Росгвардии или препятствие его деятельности в сфере госнадзора за оборотом оружия будет наказываться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов, а также лишения права на оружие сроком до двух лет. Для должностного лица этот штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей или лишение права на оружие от года до трех лет. Для юридических лиц — штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 30 суток.

Невыполнение предписаний сотрудника Росгвардии будет караться штрафом от 500 до двух тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение оружие может быть конфисковано.

Ранее Государственная дума в ходе заседания приняла проекта закона, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение огнестрельного оружия. Поправки в том числе включают повышение с 18 до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного огнестрельного оружия самообороны.