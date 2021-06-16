Госдума приняла закон о запрете демонстрации нацистской атрибутики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 июня, Госдума приняла закон, который устанавливает запрет на демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников, а также распространение нацистской атрибутики.

Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым

Закон вводит запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений ... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключение в документе предусмотрено только для тех случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма, а также при отсутствии признаков пропаганды или оправдания этой идеологии.

Напомним, на сегодняшний день к демонстрации запрещена только нацистская символика. Новый закон расширяет действующую статью КоАП о запрете на демонстрацию свастики. Согласно документу, за нарушение его норм грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

Как писал сайт kp.ru, авторы проекта заявили, что инициатива направлена на недопущение героизации нацистских военных преступников на территории нашей страны.