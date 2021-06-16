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Здоровье16 июня 2021 12:10

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически

Мэр заявил, что столица должна в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию.
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве развивается драматически. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что в больницах сейчас находится более 12 тысяч человек.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически … По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», - написал градоначальник в своем блоге.

Собянин также заявил, что в столице от коронавируса уже вакцинировали больше 1,8 миллиона человек. Мэр отметил, что Москва должна в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию.

Согласно данным Оперштаба, сегодня, 16 июня, в Москве зарегистрировали 5782 новых случая коронавируса. Днем ранее, 15 июня, суточный прирост заболевших составил 6805 человек.

Ранее в столице приняли решение о введении новых ограничительных мер. В том числе, с 13 по 20 июня в парках города можно только гулять. Ввели запрет на использование детских, спортивных и развлекательных площадок, временно приостановили работу детских игровых комнат, фуд-кортов в ТЦ и аналогичных организаций.