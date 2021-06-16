Политолог предложил ограничить в России трансляции несанкционированных акций

В России предложили ограничить прямые эфиры с несанкционированных акций Фото: Владимир ВОРСОБИН

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить в России прямые трансляции несанкционированных акций. Советующий документ он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог отметил, что на сегодняшний день некоторые СМИ, в том числе признанные иноагентами ведут трансляции с места событий во время незаконных акций. В связи с этим участники мероприятия порой получают возможность высказать свою позицию или оправдать несанкционированные действия, что уже само по себе служит пропагандой таких акций.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ограничения для средств массовой информации на трансляцию прямых эфиров с уличных акций, которые были организованы заведомо с нарушением требований действующего законодательства», — цитирует текст обращения RT.

Более того, видя передвижения участников акции и стражей порядка, организаторы незаконных мероприятий получают возможность оперативнее реагировать на происходящее и координировать действия нарушителей, пишет ОТР.

Напомним, ранее президент Росси Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам во время митингов и других акций. Теперь за подобное нарушение будет выписываться штраф в размере до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 20 тысяч рублей, передает Москва 24.