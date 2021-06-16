Жителей Москвы предупредили о "безумной жаре" 19-20 июня 2021 года

Москвичей предупредили о "безумной жаре" 19-20 июня 2021 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что москвичей ожидает "безумная жара" с 19 по 20 июня 2021 года.

Эксперт рассказала, что ослабление жары ожидается только в середине недели, в среду и четверг, после чего температура снова начнет расти.

- По погоде на выходные, нас ожидает безумно жаркое лето... В выходные нас ожидают дневные температуры на уровне 25-31 градусов, а в воскресенье местами может даже выше 30, где-то плюс 26-31. Теплее станут и ночи. Если предстоящие две ночи на уровне плюс 8-13 градусов, то затем ночами станет даже жарко - до 13-18 градусов, — приводит слова Волосюк РИА Новости.

Она добавила, что температурный режим превысит норму на 4-6 градусов, и новые температурные рекорды вполне возможны.

Напомним, июль 2021 в Москве, по расчетам "Фобоса", будет на 2 градуса теплее, чем обычно, а дождей выпадет на 20 - 40% меньше нормы. Август обещают не такой знойный, со средней температурой на 1 градус выше климатической нормы. Но тоже сухой - природа влаги нам достанется на 10 - 20% меньше по сравнению со обычными августовскими цифрами.