Московская область вводит обязательную вакцинацию работников сферы услуг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию от коронавирусной для отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг.

Согласно постановлению главного санитарного врача Подмосковья Ольги Микаиловой, вакцинировать необходимо также работников сферы услуг, а именно работников «торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты».

Напомним, ранее Московская область обогнала Санкт-Петербург по количеству заболевших за сутки. Согласно данным Оперштаба, сегодня, 16 июня, в Подмосковье зарегистрировали 1187 новых случая коронавируса. Днем ранее, 15 июня, суточный прирост заболевших составил 1135 человек.