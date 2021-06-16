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Экономика16 июня 2021 12:34

Аналитик предсказал доллару падение до 68 рублей

Укрепиться российской валюте поможет нефть
Елена АКИМОВА
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Аналитик предсказал доллару падение до 68 рублей

Аналитик предсказал доллару падение до 68 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода спрогнозировал падение доллара до 68 рублей уже к началу осени. Российская валюта сможет укрепить свои позиции благодаря растущей цене на нефть.

К 15 июня цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

- Цена на нефть растет почти месяц. Мировые рынки излучают оптимизм на фоне успешной вакцинации и восстановления деловой активности. Благодаря квотам ОПЕК+ во втором полугодии 2021 года на рынке может фиксироваться дефицит сырья, что повысит цену, которая уже сейчас обогнала допандемийный уровень, - рассуждает Андрей Лобода.

Столь высокие цены не были заложены в российском бюджете, так что сверхдоходы позволят сократить дефицит бюджета на 1,0–1,5% уже к концу III квартала.

- Увеличение экспортной выручки благоприятно сказывается на рубле. Даже при умеренном оптимизме уже к началу осени можно ожидать, что в доллар зайдет в диапазон 68–72 рублей, а евро — 82–86 рублей, - рассуждает экономист в беседе с ФАН.