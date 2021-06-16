Количество детей с ожирением в России за 30 лет выросло в 5,5 раз

В России в 5,5 раз выросло число детей с ожирением Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние 30 лет число детей с диагнозом «Ожирение» в России выросло в пять с половиной раз. Об этом свидетельствует статистика Минздрава. Отмечается, что за три десятилетия число полных детей в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось с 68 012 до 367 633 случаев заболевания.

Отмечается, что также резко выросло количество больных ожирением взрослых россиян. Так, в 1991 году на учете у врача состояли 68 тысяч детей с лишним весом. При этом взрослых с лишним весом было только 60,5 тысяч. При этом в 2029 году эти показатели сильно изменились. Число тучных пациентов среди взрослого населения выросло до 1,7 миллионов человек, передает «Ридус».

Напомним, ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил, что часто такие недуги как ожирение и диабет связаны с недосыпом. Эксперт отметил, что провести без сна одну-две ночи можно, но если не высыпаться регулярно, то организм уже не может так хорошо восстанавливаться, что провоцирует развитие различных болезней, пишут «Известия».