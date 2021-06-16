В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом 16 июня 2021 года

13 397 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 13 397 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число заражений достигло 5 249 990.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 397 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1918 (14,3%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва 5782 случаями. На втором месте идет Московская область — 1187. Третьим стал Санкт-Петербург (927).

За сутки выздоровело 10 256 человек. Жертвами инфекции стали 396 россиян.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эксперты обнаружили в Москве новую разновидность коронавирусной инфекции, которая является измененным индийским штаммом. Он добавил, что на данный момент устанавливается, насколько российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против этой разновидности COVID-19.