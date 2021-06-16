Госкомпании обязуются направлять на дивиденды не менее 50% прибыли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 июня, правительство РФ утвердило единый подход к дивидендной политике государственных компаний, согласно которой дивиденды должны будут составлять минимум 50 процентов скорректированной чистой прибыли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточняется, принятое решение распространяется на выплаты дивидендов, которые будут приняты с 1 июля текущего года.

В кабмине отметили, что в данном подходе сразу несколько новаций. Теперь для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, а при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, о таких статьях отчетности, которые, например связанны с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Традиционно дивиденды по акциям, которые находятся в федеральной собственности, направляются в федеральный бюджет. В кабмине ожидают, что новый подход к расчету выплат приведет к более прогнозируемым поступлениям в бюджет и повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.

Распоряжение правительства вступает в силу с 1 июля текущего года.