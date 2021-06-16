Силуанов: рост доходов населения и снижение числа бедных — приоритет правительства РФ

Антон Силуанов заявил, что рост доходов населения и снижения числа бедных — приоритет правительства РФ Фото: Александр ГЛУЗ

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Государственной думе перечислил приоритеты в работе российского правительства.

- Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа) людей, которые находятся еще за чертой бедности - это основная повестка дня сейчас для правительства, — сказал он.

Он добавил, что реализуется это путем стимуляции роста экономики и ростом числа рабочих мест с более высокой заработной платой, а также поддержкой нуждающимся.

В начале года глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что реальные доходы жителей России вновь начнут расти в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Тогда министр отметил, что экономика государства уже вступила в фазу активного восстановления.