Кремль: Путин прилетит на встречу с Байденом вовремя

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прилетит на встречу американским коллегой Джо Байдена в Женеву вовремя. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что глава государства уже летит на переговоры.

«Путин летит, прилет вовремя», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, ранее Песков сообщил переговоры Путина и Байдена рассчитаны на четыре - пять часов, учитывая перерывы. Незадолго до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что они будут состоять из трёх частей, одна из которых будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе, отметив, что узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как он уточнил, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все это будет зависеть от желания двух лидеров.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию предстоящего саммита.