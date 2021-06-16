В Вологодской области вернули часть ограничений из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Вернуть ранее снятые ограничения пришлось из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, объяснил на заседании регионального оперативного штаба первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

«В последнее время наблюдается рост, я бы даже сказал бурный рост по числу госпитализированных. Сейчас на лечении в моногоспиталях находятся более 560 человек. Процент умерших приближается к 2,5. Это каждый 40-й заболевший. Для сравнения: от сезонного гриппа смертность в разы меньше – 0,2%. Растет количество пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания и количество пациентов молодого возраста», – рассказал Антон Кольцов.

Властям пришлось на треть увеличить коечный фонд моногоспиталей и довести общее количество коек в них до 825.

Работодателям рекомендовали снова перевести на «дистанционку» не менее 30% работников, сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

С 11 июня ежедневно регистрируется более 50 вновь заболевших, умерли по данным на 16 июня 1130 человек.