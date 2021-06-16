Кремль: у России много вопросов к США по двусторонним отношениям

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвы много вопросов к Вашингтону по двусторонним отношениям. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет не из простых. По его словам, двусторонние отношения станут одной из главных тем саммита.

«Что касается тем, то, конечно, двусторонние отношения. У нас много вопросов к американцам по двусторонним отношениям … Разговор сегодня будет не из простых, это будет очень сложная беседа», - заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

При этом он считает, что саммит РФ - США в Женеве не может стать историческим и прорывов не будет, однако, по его словам, сам факт встречи уже является достижением.

«У нас много завалов, которые надо разгребать, поэтому президент Путин прилетает с настроем откровенно и конструктивно ставить вопросы и пытаться входить на решения», - отметил пресс-секретарь.

Как заявилранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, у Москвы нет завышенных ожиданий и иллюзий по предстоящей встречи президентов России и США. По его словам, российская сторона готова пройти свою часть пути в интересах стабилизации на предстоящем саммите.