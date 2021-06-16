Путин не делал тест на коронавирус перед встречей с Байденом

Владимир Путин не делал тест на коронавирус перед встречей с Джо Байденом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не делал тест на коронавирусную инфекцию перед встречей с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер регулярно тестируется на инфекцию.

В марте 2021 года Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что после прививки российский лидер чувствует себя хорошо. Отмечалось, что российский лидер привился одной из трех вакцин отечественного производства, но не уточнялось, какой именно.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).

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