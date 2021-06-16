Появилось видео прибытия Путина в Женеву на встречу с Байденом

Появилось видео прибытия Владимира Путина в Женеву на встречу с Джо Байденом. Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео прибытия российского лидера Владимира Путина в Женеву на переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).

Ожидается, что главы государств обсудят двухсторонние отношения, стратегической стабильности, противодействие пандемии коронавируса, борьбу с киберпреступностью и региональные проблемы.

Сразу после встречи с российским президентом Джо Байден вернется в Вашингтон. Владимир Путин же планирует встретиться с президентом Швейцарии обсудит перспективы развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие государств будет обсуждаться в рамках смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию саммита.