Госдума одобрила во II чтении законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам Фото: REUTERS

В среду, 16 июня, Государственная дума России во втором чтении приняла проект закона о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому без взимания дополнительной платы оказываются услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Соответствующий список интернет-сайтов будет определяться в порядке, который установит правительство.

Согласно внесенным ранее в законопроект поправкам, в перечень социально значимых интернет-ресурсов войдут сайты государственных органов, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые ресурсы определит специальная правительственная комиссия.