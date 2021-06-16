Европейский регулятор положительно оценил вакцину «Спутник V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело инспекцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», представив по ее результатам «позитивный отзыв», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«По результатам инспекции GCP (good clinical practice, то есть надлежащая клиническая практика EMA представило позитивный отзыв», – передает ТАСС сообщение фонда.

Как отметили в РФПИ, Евросоюз не собирается переносить сроки сертификации «Спутника V», а вся информация об этом является спекуляцией. В фонде также сообщили, что в России продолжают сотрудничество с EMA по экспертизе регистрационного досье, в рамках которой будут постепенно подаваться документы на регистрацию препарата. РФПИ надеется, что российская вакцина получит регистрацию в ЕС в течение двух месяцев.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» EMA в ближайшие месяцы.

Как ранее писал сайт kp.ru, летом 2021 года вакцина «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ.

Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить въезд в ЕС вакцинированным «Спутником V».