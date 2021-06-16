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Здоровье16 июня 2021 13:49

Кремль: об обязательной вакцинации от коронавируса в России речи не идет

Ранее такие меры предприняли в Москве и Подмосковье
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Кремле сообщили, что об обязательной вакцинации от коронавируса в России речи не идет

В Кремле сообщили, что об обязательной вакцинации от коронавируса в России речи не идет

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что о введении обязательной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции речи нет.

- По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, планируется предпринять соответствующие меры на фоне на фоне приказов московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работников ряда сфер.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. Как говорится в постановлении главы Роспотребнадзора обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо обеспечить среди сотрудников кинотеатров, театров, концертных залов, а также сотрудников торговли, транспорта, медицины, услуг и ЖКХ.