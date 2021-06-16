Директор певицы MaкSим рассказала о самочувствии госпитализированной артистки: «Она в тяжелом состоянии»

Певица госпитализирована в больницу с пневмонией Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица MaкSим попала в больницу с подозрением на коронавирус. Артистка очень тяжело переносит болезнь, но врачи делают все, что в их силах, чтобы поскорее справиться с вирусом.

Официальный представитель российской певицы Маргарита Соколова рассказала о самочувствии артистки.

-У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, - это ковид. Хотя тест отрицательный, - говорит Максимова в беседе с сайтом Газета.ru.

Пока артистка может дышать самостоятельно и ее не стали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Но ей очень тяжело, как и мне. Я тоже в сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу, - делится Маргарита с NEWS.ru.

Врачи диагностировали у Маргариты Соколовой "ковид", первые же тесты оказались положительными.

- Я встать не могу, падаю сразу в обморок, голова кружится, - добавила директор.

На свое странице в Instagram певица сообщила, что у нее 40% поражение легких. Пока самочувствие артистки не стабилизируется.

MaкSим отменила запланированный на 19 июня концерт.