Эстония заявила о нарушении воздушных границ российскими истребителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 июня, главный штаб Сил обороны Эстонии выступил с заявлением, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу республики.

Согласно приведенным данным, в минувший вторник, 15 июня, два российских военных самолета без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии, где провели менее минуты. Как утверждается, что транспондер лайнеров был выключен, а план полета у них отсутствовал. Кроме того, говорится об отсутствии у истребителей радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В сообщении говорится, что Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту временному поверенному в делах Российской Федерации в республике.

Напомним, в начале мая МИД республики подало России ноту протеста также из-за нарушения воздушной границы российским самолетом. Штаб Сил обороны Эстонии утверждал, что 5 мая в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96. По его словам, воздушное судно провело в воздушном пространстве страны также около минуты.