Число заявок на изобретения в России выросло на 9,9% в начале 2021 года

В Роспатенте рассказали о росте числа заявок на изобретения в начале года

По итогам первых пяти месяцев 2021 года в России было подано 11,7 тысяч заявок на изобретения. Как отметили в Роспатенте, это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По итогам пяти месяцев 2021 года также было подано на 2,7% заявок на полезные модели больше (3477), чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде на 25,7% увеличилось количество патентных заявок от юридических лиц (5492), при этом наибольший рост количества заявок зафиксирован от вузов и образовательных учреждений — 41,8%», — цитирует слова руководителя Роспатента Григория Ивлиева RT.

Эксперт отметил, что на 31,3% увеличилось количество заявок от НИИ, а еще 11,4% - от прочих юридических лиц.

По мнению Ивлиева, такие данные свидетельствуют об экономической активности в стране, даже несмотря на введенные на фоне пандемии ограничительные меры, передает телеканал «360».

Отметим, что год назад самой активной областью подачи заявок стала фармацевтическая, поскольку в стране необходимо было срочно разработать вакцины и лекарства от коронавируса, сообщает ОТР.