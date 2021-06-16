ГИБДД не планирует штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД не планирует штрафовать автомобилистов за отсутствие документов о прохождении техосмотра при ДТП, рассказали в Госавтоинспекции.

Как писал сайт kp.ru, накануне Государственная дума отменила обязательный техосмотр автомобилей.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило ввести добровольный технический осмотр для личных легковых автомобилей. С помощью такого механизма ГИБДД сможет сосредоточиться на проведении техосмотров автобусов и такси, поскольку очень часто техническая неисправность становится сопутствующей причиной аварий при перевозке пассажиров и грузов, отметили в ведомстве.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение ГИБДД сделать техосмотр добровольным. При этом он подчеркнул, что водители автомобилей, находящихся в найме, должны проходить ТО в обязательном порядке.