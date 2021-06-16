Путин и Байден сфотографировались в Женеве перед переговорами

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байдена сфотографировались перед переговорами в Женеве.

Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием перед переговорами. Встреча прошла на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж.

Напомним, встреча глав государств состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры рассчитаны на четыре - пять часов, учитывая перерывы. Незадолго до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что они будут состоять из трёх частей, уточнив, что одна из них будет «узкой», а две других - «расширенных» с перерывом на чай-кофе.

Как сообщил Ушаков, узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом, по его словам, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все это будет зависеть от желания двух глав государств.

Ожидается, что Путин и Байден обсудят двухсторонние отношения, стратегической стабильности, противодействие пандемии коронавируса, борьбу с киберпреступностью и региональные проблемы.

Сразу после переговоров Байден вернется в Вашингтон. Путин планирует встретиться с президентом Швейцарии обсудит перспективы развития и укрепления двустороннего сотрудничества.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию предстоящего саммита.