Российский космонавт рассказал, как празднуют дни рождения на МКС. Фото: NASA

Российский космонавт Александр Скворцов рассказал, как празднуют дни рождения на Международной космической станции (МКС).

- У нас есть фонарики, с которых снимаешь фильтр, и лампочка очень похожа на свечу, — сообщил он на конференции GLEX.

Скворцов рассказал, что к празднику на грузовом корабле имениннику, как правило, приходит посылка с поздравлениями и чем-то вкусным от родных и близких. Также коллеги дарят виновнику торжества небольшие подарки, например, открытки. Их космонавты готовят заранее.

Напомним, "Роскосмос" надеется, что Россия и США смогут договориться о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Об этом заявил глава российской государственной корпорации Дмитрий Рогозин на конференции GLEX. Он сообщил, что сенатор Билл Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года. И сейчас он стал главой NASA.