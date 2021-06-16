Назван расширенный состав американской делегации на саммите РФ - США в Женеве

Джо Байден Фото: REUTERS

На встрече в расширенном составе в рамках саммита РФ - США в Женеве в среду, 16 июня, к американскому лидеру Джо Байдену присоединятся пять официальных лиц.

Как передает телеканал CNN, помимо госсекретаря США Энтони Блинкена и американского посла в Москве Джона Салливана в расширенной встрече примут участие помощник по нацбезопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, а также директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Байдена будут состоять из трех частей, отметив, что одна из них будет «узкой», а две других - «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Он уточнил, что узкий состав предусматривает участие главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США. При этом, по его словам, формат тет-а-тет на предстоящий встречи не предусмотрен, однако все это будет зависеть от желания двух глав государств.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию предстоящего саммита.