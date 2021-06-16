Президент России Владимир Путин проехал по Женеве на «Аурусе». Фото: скриншот

В Женеву российский лидер прилетел, чтобы встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры глав государств состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск).

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча рассчитаны на четыре - пять часов, учитывая перерывы. Незадолго до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что они будут состоять из трёх частей, уточнив, что одна из них будет «узкой», а две других - «расширенных» с перерывом на чай-кофе.

Ожидается, что главы государства обсудят двухсторонние отношения, стратегической стабильности, а также такие вопросы как борьбу с киберпреступностью, противодействие пандемии коронавируса и региональные проблемы.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию предстоящего саммита.

Напомним, ранее Путин принял участие в открытии завода «Аурус» в Татарстане, назвав запуск новых современных мощностей по серийному производству российских автомобилей значимым событием для отечественной промышленности.