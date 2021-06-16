Бизнес-омбудсмен оценил введение обязательной вакцинации в Москве

Бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил введение обязательной вакцинации в Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил решение московских властей ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников ряда сфер.

- Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно, — сказал Титов.

Он отметил, что ответственность за реализацию кампании лежит на правительстве Москвы, а не на предпринимателях. От последних требуется только верно составить отчетность, добавил омбудсмен.

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о вакцинации от коронавируса 60% работающих в некоторых городских сферах. В список попали сотрудники торговли, салонов красоты, общепита, МФЦ, транспорта и такси, ЖКХ, театров, кинотеатров, спорткомплексов, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Как выяснил kp.ru, предприниматели одобрили эту инициативу. Бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев отметил, что лучше пройти вакцинацию и спокойно работать. По мнению итальянского бизнесмена Джулио Дзомпи, обязательная вакцинация полезна, "иначе это никогда не закончится".