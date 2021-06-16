Президент Швейцарии поприветствовал Путина и Байдена перед саммитом

Президент Швейцарии поприветствовал Владимира Путина и Джо Байдена перед саммитом. Фото: скриншот видео

Швейцарский президент Ги Пармелен поприветствовал российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена перед саммитом России и США.

- Уважаемые президенты США и России, от имени правительства Швейцарии позвольте поприветствовать вас в Женеве. Таким образом, согласно нашим традициям, мы рады способствовать диалогу и взаимопониманию, — сказал он.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).

Ранее Владимир Путин и Джо Байдена сфотографировались перед переговорами в Женеве. На снимке главы государств пожали друг другу руки.

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию саммита.