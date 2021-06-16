Появилось видео рукопожатия Путина и Байдена в Женеве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В сети появилось видео рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена перед переговорами в Женеве, 16 июня.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием перед переговорами и сделали совместный снимок. Встреча прошла на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж.

Позже Путин поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры рассчитаны на четыре - пять часов, учитывая перерывы. Незадолго до этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что они будут состоять из трёх частей, уточнив, что одна из них будет «узкой», а две других - «расширенных» с перерывом на чай-кофе.

Ожидается, что Путин и Байден обсудят двухсторонние отношения, проблему стратегической стабильности, а также такие вопросы как борьбу с киберпреступностью и противодействие пандемии.

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