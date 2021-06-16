Журналисты штурмовали встречу Путина и Байдена в Женеве. Фото: кадр из видео

Представители прессы штурмовали виллу в Женеве, где в настоящее время проходит встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Видео с журналистами на саммите Россия – США в среду, 16 июня, опубликовала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

- Штурм встречи президентов России и США могут позволить себе только журналисты. Вновь обращаю внимание на Ираду Зейналову - работает из любой позиции, - написала дипломат.

Шум поднялся из-за американских журналистов: на входе внутрь усадьбы они устроили давку, поэтому так и не смогли попасть на протокольную часть встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена. Президенты перешли в другой зал. Журналистов от двери отогнала охрана, сейчас здание охраняет усиленная команда американских секьюрити.

Напомним, в Женеве сегодня начались переговоры двух лидеров в «узком» формате. Помимо Путина и Байдена на них присутствуют глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Российский лидер поблагодарил американского коллегу за встречу, Байден, в свою очередь, назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.

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