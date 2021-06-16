Зеленский захотел создать «самую мощную армию» в Европе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Запад прекратит поддерживать Киев в конфликте с самопровозглашенными Луганской и Донецкой республиками, незалежной придется создать «самую мощную армию» в Европе, чтобы «решать проблему самостоятельно».

Украинский лидер отметил, что речь идет о войсковом и техническом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. Зеленский также заявил, что «ничего хорошего в этом нет», поскольку в таком случае Украина прекратит развиваться в иных сферах.

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», - уточнил он в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте..

По его словам, сегодня украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Европейский союз. На фоне этого Зеленский пригрозил Европе риском возникновения новых конфликтов вблизи их границ.

Напомним, накануне НАТО допустила возможность включения в состав альянса Украины и Грузии. Украинский лидер заявил, что решение саммита о планах принять страну в военный блок воспринято Киевом положительно, но его возмутило, что альянс так и не обозначил конкретные сроки по вступлению незалежной в НАТО.