Минэнерго оценит целесообразность соглашений с нефтяниками по ценам на топливо Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерству энергетики поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяными компаниями по ценам на топливо, сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак.

Как заявил вице-премьер, кабинет министров строго следит за ценами на топливо, чтобы не допустить их рост выше уровня инфляции.

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин объяснял, почему в других странах бензин дешевле чем в России. Он отметил, что если государство примет решение снизить в стране цены на бензин без компенсаций, то частным компаниям, придется закрыться, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.

Сайт kp.ru писал, что будет с ценами на заправках, если Россия запретит экспорт бензина.

Ранее в Минэнерго сообщили, что не видят оснований для дефицита дизтоплива в стране.