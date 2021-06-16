Курс рубля отреагировал ростом на встречу Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи в среду, 16 июня, отреагировал ростом на встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.

По данным торговых площадок на 14:31 по московскому времени российская валюта находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро. К 14:44 рубль перешел к росту. Доллар торговался на уровне 72,02 рубля, прибавив 0,21 процентов, а евро находился на отметке 87,31 рубля, прибавив 0,29 процент.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед переговорами, после чего сделали совместный снимок. Встреча состоялась на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Глава Белого дома в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с российским лидером полезными.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у российской стороны нет завышенных ожиданий и иллюзий по предстоящей встречи президентов России и США. По его словам, Москва готова пройти свою часть пути в интересах стабилизации на предстоящем саммите.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция переговоров президентов России и США

16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию переговоров (подробности)