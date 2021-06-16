Путин обменялся с Байденом шуткой перед началом саммита в Женеве. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин обменялся шуткой с американским коллегой Джо Байденом перед началом саммита в Женеве.

Перед началом встречи в «узком» формате, когда сотрудники служб безопасности попросили всех журналистов и телеоператоров выйти из помещения, российский лидер что-то с улыбкой сказал главе Белого дома, после чего оба рассмеялись.

Напомним, ранее американский и российский лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием перед переговорами, после чего сделали совместный снимок. Встреча состоялась на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж. Позже Путин поблагодарил Байдена за предложение провести встречу, а президент США в свою очередь назвал полезными переговоры лицом к лицу.

Как писал сайт kp.ru, в Женеве начались переговоры Путина и Байдена в «узком» формате, на котором кроме президентов присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен. Позже состоятся «расширенные» переговоры с перерывом на чай-кофе.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию саммита.